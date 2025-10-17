Бананите може да са добре защитени от кората си, но тя може да се замърси с бактерии, пестициди и мръсотия, а плодовите мушици могат да снесат яйцата си върху кората и да се излюпят във вашия дом. Изплакването на бананите може да направи значителна промяна в ежедневието ви.Насекомите са особено привлечени от бананите, тъй като често намират банановите обелки за идеално място за снасяне на яйцата си. И когато връзка банани узрее на плота ви, вероятно осигурявате перфектните условия за излюпване на плодовите мушици и започване да дебнат кухнята ви (и да се наслаждават и на останалите ви плодове).Повечето хора съсредоточават вниманието си върху почистването на продукти с кори, които определено ще изядат, като горски плодове и ябълки. Забавен факт: банановите обелки също са годни за консумация! Но освен проблема с плодовите мушици (и всички други насекоми), има много други потенциални замърсявания по тези обелки, от мръсотия и бактерии, причиняващи хранителни заболявания, до пестициди.Дори и да не решите да ядете банановите кори, бактериите и мръсотията по кората им могат да замърсят мястото, където съхранявате бананите си – и дори могат да попаднат върху самия плод, когато го нарежете или обелите.Съвет: Трябва също да миете други продукти с обелки, включително авокадо, пъпеши и тикви. Това ще ви помогне да се уверите, че нищо от външната страна на плода няма да попадне върху частта, която ядете, и ще намали риска от инфекция с Listeria, Salmonella и E. coli.Как правилно да миете бананитеПочистването на бананите от мръсотия е доста лесна задача. Изплакнете банановите кори под хладка течаща вода за поне 30 секунди, като обърнете особено внимание около дръжките, където има повече места, където мръсотията или яйцата на насекоми могат да бъдат защитени от пръските. След това избършете корите с чиста кърпа.Ако искате наистина старателно да почистите, особено ако искате да ядете банановите обелки, можете да използвате разтвор с оцет, приготвен от една част дестилиран бял оцет и четири части вода. Можете да накиснете плодовете в него за няколко минути или да ги напръскате и да ги оставите да престоят няколко минути, след което да изплакнете обилно с прясна хладка вода и да подсушите, пише Ladyzone.