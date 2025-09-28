Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Заслужен успех пристига за 3 зодии на 28 септември 2025 г.
Автор: Екип Ruse24.bg 09:29Коментари (0)83
© YourTango
На 28 септември 2025 г. три зодиакални знака очакват заслужен успех. Това е ден, в който ясната комуникация и бързото прозрение носят бързи резултати. Успехът често идва от това да сте на правилното място в точното време, а това подравняване на Луна-Меркурий улеснява разпознаването на този вид време.

На този ден може да забележим, че много от плановете ни лесно се осъществяват или че думите, които избираме, сякаш носят допълнителна тежест. Вселената работи с нас, помагайки ни да се свързваме с другите, за да привлечем положителни резултати. 

Това е щастливо време за напредък и за три зодиакални знака този транзит ни дава шанс да постигнем нещо важно. Успехът не е случаен. По-скоро е резултат от правилното време, осъзнаването и собствената ни готовност да следваме знаците.

1. Лъв

На 28 септември Луната се подравнява с Меркурий и ще почувствате прилив на увереност, Лъв. Може да забележите, че разговорите, които водите през този ден, протичат наистина лесно и че каквото и да говорите, изглежда се приема много добре.

Този вид харизматична комуникация отваря вратата към успех както в лични, така и в професионални дела. Усещате, че нещата вървят добре и продължавате напред.

Хората слушат и това, което споделяте, има влияние. Способността ви да вдъхновявате и убеждавате е в своя пик в този момент, Лъв. Това е ден, в който напредъкът се усеща естествен. Ще знаете, че успехът ви е намерил, защото това се потвърждава от резултатите, които постигате.

2. Скорпион

Това, което ще преживеете в неделя, 28 септември, е истински пробив, Скорпиони. И ще доведе до по-голям успех. Когато Луната се подравни с Меркурий, дългогодишен проблем намира решение и един разговор бързо ще проясни нещата.

Скорпионе, без нищо да те тежи, ти си свободен да упражниш целия си чар и високата си интелигентност. Това показва на вселената, че си сериозен. Успехът е само въпрос на време и ти си в крак с всичко, пише YourTango.

Вие сте насред преодоляването на труден праг и по време на този транзит Луна-Меркурий ще видите, че вече не сте заседнали. Движите се напред и ви очаква успех. Браво на вас, Скорпион.

3. Стрелец

Стрелец, на 28 септември ще забележите, че въпреки целия ви свръхоптимизъм , има и същата реакция към него. С други думи, сега получавате одобрение от хората, които могат да ви помогнат в кариерата.

Нещо велико се случва и този транзит на Меркур помага да се ускори. На този ден ще се чувствате заредени с енергия и вдъхновение, тъй като наистина вярвате с цялото си сърце, че това, което се случва на този ден, е предопределено да се случи.

Всичко това води до вида успех, който смятате за идеален. Успехът идва в различни опаковки, но това, което пристига на прага ви по време на този транзит, е напълно специално създадено за вас, Стрелец.

Още по темата: общо новини по темата: 1037
27.09.2025 »
24.09.2025 »
23.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване 
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване 
17:15 / 26.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Колективната отбрана на Европа
Поскъпване на хранителните продукти
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: