Здравословни супи за силен имунитет през сезона на гриповете и вирусите
Освен пълния набор от медикаменти, към които много хора посягат, добрата, питателна храна остава един от най-естествените начини да се подпомогне възстановяването. Топлата супа е една от тях — лесноусвоима, богата на минерали и подходяща за всекидневно подсилване на организма.
"Фокус“ ви предлага три рецепти, които комбинират полезни съставки и дават на тялото нужната енергия и хранителни вещества в болнични и следболнични периоди.
Пилешка супа с кореноплодни и джинджифил
Необходими продукти:
– 1 пилешко бутче или бяло месо
– 1 морков
– 1 пащърнак
– 1 малка глава лук
– 1 картоф
– 1 малко парче пресен джинджифил (настърган)
– магданоз
– сол и черен пипер
Начин на приготвяне:
Сварява се пилешкото месо и се отделя от костите. Добавят се нарязаните зеленчуци и се оставят да омекнат. Към края се слага настърганият джинджифил — той подпомага дихателната система и има лек противовъзпалителен ефект. Накрая се овкусява и се добавя пресен магданоз.
Супата е лека, питателна и щадяща стомаха, идеална за възстановяване.
Зеленчукова крем супа с куркума и чесън
Необходими продукти:
– 1 тиквичка
– 2 моркова
– 1 картоф
– 1 глава лук
– 2–3 скилидки чесън
– 1 ч.л. куркума
– зехтин
– сол на вкус
Начин на приготвяне:
Зеленчуците се нарязват и запържват леко в малко зехтин. Заливат се с вода и се варят до омекване. Добавя се куркума, която има силни антиоксидантни свойства. Пасира се до гладка консистенция.
Тази супа подпомага имунната реактивност, действа загряващо и е подходяща за първите дни на настинка.
Супа от леща с домат, лимонов сок и спанак
Необходими продукти:
– 1 чаша червена или кафява леща
– 1 морков
– 1 глава лук
– 1 домат или 3 с.л. доматено пюре
– шепа пресен спанак
– 1 с.л. лимонов сок
– сол, черен пипер, кимион
Начин на приготвяне:
Лещата се сварява заедно с нарязаните лук и морков. Когато омекне, се добавят доматите и подправките. Малко преди сваляне от огъня се слага пресният спанак и лимоновият сок.
Тази комбинация е богата на желязо, витамин С и растителни белтъчини – точно това, което организмът има нужда да възстанови след инфекция, съветва "Фокус“.
