Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
Автор: Росица Чинова 11:34Коментари (0)76
©
Зелда Уилямс, дъщерята на покойния актьор Робин Уилямс, заяви позицията си срещу генерираното от изкуствен интелект съдържание с участието на баща й, предава The Guardian.

Тя написа в своя Instagram профил в понеделник: "Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект. Спрете да вярвате, че искам да ги виждам. Ако имате поне малко благоприличие, просто спрете да причиняате това на него, на мен и на всички. Глупаво е, загуба на време и енергия е и повярвайте ми, това НЕ е това, което той би искал". 

Това не е първият път, когато Зелда Уилямс, актриса и режисьор, режисирала хорър комедията от 2024 г. "Лиза Франкенщайн", критикува подобно съдържание, включващо баща й, който почина през 2014 г. на 63-годишна възраст.

През 2023 г. в публикация в Instagram в подкрепа на кампанията на Гилдията на екранните актьори срещу изкуствения интелект тя написа: "От ГОДИНИ съм свидетел на това как много хора искат да създават/пресъздават актьори, които не могат да дадат своето съгласие, като татко. Това не е теоретично, а е много, много реално". 

"Вече съм чувал как изкуственият интелект използва "гласа" на баща ми, за да казва каквото хората искат и аз лично го намирам за обезпокоително", заявява тя. 

Последната публикация на Уилямс идва на фона на продължаващото разпространение на дийпфейкове (или дълбока фалшификация е технология, която използва форма на изкуствен интелект, съчетана с машинно обучение, за да се заменят във видеоклип или аудиозапис изказвания или действия на различни хора на знаменитости в социалните медии), като се предлага всичко - от порнографско и политическо съдържание до измами и реклами. 

Дийпфейковете на Робин Уилямс са част от по-широката тенденция на AI slop - нискокачествено съдържание, генерирано за забавление - подхранвана от бързия растеж на безплатните за използване генеративни ИИ приложения.

Няколко скорошни видеа на Робин Уилямс в TikTok изглежда са създадени с помощта на новото приложение за видео генериране на OpenAI, Sora 2, включително и фалшивата реклама за Apple и взаимодействието между актьора и покойната Бети Уайт на церемонията по награждаването.

Още по темата: общо новини по темата: 817
07.10.2025 Снимка на елегантна обувка издаде Мартин и Йоана
06.10.2025 Ана-Шермин отказала да посети баща си на смъртния му одър
06.10.2025 Джъстин Бийбър сияе след сватбата на бившата си Селена Гомез
06.10.2025 Концертът на Роби Уилямс в Турция беше отменен след обществен натиск
06.10.2025 Участниците в "Ергенът: Любов в рая" пропищяха от условия във вилите
06.10.2025 Актьорът Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
предишна страница [ 1/137 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Договорът с турската компания "Боташ"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: