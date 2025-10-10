Зелената морска костенурка вече не е застрашен вид

© BBC Зелената морска костенурка е официално извадена от списъка на застрашените видове - събитие, което учени определят като "значима победа за опазването на природата", предава BBC.



Някога масово избивана заради месото си, яйцата (смятани за деликатес) и черупките, използвани за украса, този древен вид претърпя сериозен срив в популацията си и от 80-те години насам беше класифициран като застрашен.



Днес, благодарение на десетилетия глобални усилия за опазването на околната среда - нови данни показват, че броят на зелените костенурки се увеличава. "Трябва да използваме тази победа като трамплин към други успехи в опазването на природата", казва д-р Николас Пилчър от Фондацията за морските изследвания, базирана в Малайзия.



Зелените костенурки са едни от най-големите морски костенурки в света. Те са наречени така заради зеленикавия цвят на телесните им мазнини, резултат от растителната им диета. Видът е един от седемте съществуващи днес вида морски костенурки, два от които остават критично застрашени. Според проф. Брендън Годли от университета на Ексетър, благодарение на последователните усилия за опазването в продължение на 50 години, популациите на зелените костенурки в много региони показват признаци на възстановяване.



"Работата трябва да продължи, но това е реален повод за оптимизъм", отбелязва той. "Тези създания вдъхновяват хората по цял свят, а стотици хиляди доброволци са допринесли за тяхното оцеляване".



Сред мерките за защитата са патрулите по плажовете, опазването на снасящите женски и техните яйца, образователните кампании и използването на специални устройства в рибарските мрежи за предотвратяването на случайното им улавяне. Новината идва с актуализирания Червен списък на застрашените видове, представен от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) на световен конгрес в Абу Даби.



Списъкът включва 172 620 вида, от които 48 646 са застрашени от изчезване. Според новите данни зелената костенурка е преместена от категорията "Застрашен" в "Най-малко застрашен", но учените предупреждават, че видът все още е далеч от възстановяването до историческите си нива.



Причинитъе за това са миналата свръхексплоатация, както и продължаващите заплахи като риболов, загубата на местообитания и климатичните промени. На места като остров Рейн в Австралия например броят на новоизлюпените костенурки намалява, което подчертава нуждата от постоянни действия.



В същото време, докладът съдържа тревожни вести за други видове. Арктическите тюлени се приближават до изчезване, тъй като губят жизненоважния морски лед, необходим за размножаването и храненето им. Качулатият тюлен вече е преместен от "Уязвим" в "Застрашен", а брадатият и гренландският тюлен са класифицирани като "Почти застрашени".