ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
|Æàíà Áåðãåíäîðô: Ñêúñàõ ñ íàðêîòèöèòå! Íèêîãà âå÷å íÿìà äà ñå äðóñàì
"Íèêîãà íå å êúñíî äà ñòàíåø çà ðåçèë. Íà 31 ãîäèíè ñè ïîçâîëèõ äà ïðèåìàì òàêèâà ñóáñòàíöèè", êàçâà Æàíà. Ïåâèöàòà îáìèñëÿ èäåÿòà äà çàïî÷íå äà ïîìàãà íà çàâèñèìè.
"Òå èìàò íóæäà îò ïîäêðåïà. Èñêàì äà íàïðàâÿ êàìïàíèÿ, êîÿòî äà ïîìàãà íà íàðêîìàíè. Çàùîòî àç êàòî ÷îâåê, êîéòî å ìèíàë ïî òîçè ïúò, çíàì êîëêî å òðóäíî íàèñòèíà ñå áîðèø òåçè ëîøè íàâèöè", äîáàâÿ Æàíà Áåðãåíäîðô, öèòèðàíà îò "Áúëãàðèÿ Äíåñ".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 749
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/125 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 10 ìèí.
0
ïðåäè 12 ìèí.
0
ïðåäè 20 ìèí.
0
ïðåäè 37 ìèí.
0
ïðåäè 38 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà