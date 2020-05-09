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Æàíà Áåðãåíäîðô: Ñêúñàõ ñ íàðêîòèöèòå! Íèêîãà âå÷å íÿìà äà ñå äðóñàì
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:28 / 09.05.2020Êîìåíòàðè (5)54
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"Íèêîãà âå÷å íÿìà äà ñå äðóñàì!  Ñêúñàõ ñ íàðêîòèöèòå." Òîâà çàÿâè ñêàíäàëíàòà èçïúëíèòåëêà Æàíà Áåðãåíäîðô. Ïåâèöàòà ñå çàáúðêà íå â åäèí èëè äâà ñêàíäàëà ñëåä âçèìàíå íà íàðêîòèöè.

"Íèêîãà íå å êúñíî äà ñòàíåø çà ðåçèë. Íà 31 ãîäèíè ñè ïîçâîëèõ äà ïðèåìàì òàêèâà ñóáñòàíöèè", êàçâà Æàíà. Ïåâèöàòà îáìèñëÿ èäåÿòà äà çàïî÷íå äà ïîìàãà íà çàâèñèìè.

"Òå èìàò íóæäà îò ïîäêðåïà. Èñêàì äà íàïðàâÿ êàìïàíèÿ, êîÿòî äà  ïîìàãà íà íàðêîìàíè. Çàùîòî àç êàòî ÷îâåê, êîéòî å ìèíàë ïî òîçè ïúò, çíàì êîëêî å òðóäíî íàèñòèíà ñå áîðèø òåçè ëîøè íàâèöè", äîáàâÿ Æàíà Áåðãåíäîðô, öèòèðàíà îò "Áúëãàðèÿ Äíåñ".




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