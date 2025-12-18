В днешно време все по-често ставаме свидетели на истински медицински чудеса. Благодарение на напредналите технологии, модерната апаратура и високата квалификация на лекарите, все повече преждевременно родени бебета получават невероятния шанс за живот и нормално развитие.И ситуации, които допреди години са изглеждали невъзможни и със сигурен фатален край, днес се превръща в реалност - надежда, спасение и нов живот.Пореден пример за това е случаят от руския град Калуга отпреди броени часове. Там се случва истинско медицинско чудо, успяло да порази и най-опитните лекари.Наталия Артеменкова е бременна с близнаци. Всичко върви добре, когато неочаквано, в 24-та гестационна седмица изтичат преждевременно околоплодните ѝ води. Това води до спиране на сърдечната дейност и смъртта на едно от децата.При подобни обстоятелства раждането е неизбежно – нещо, което е означава, че животът и на останалото живо дете, което по това време тежи едва около 590 грама, е под смъртна заплаха.Но вместо да следва стандартния протокол, екипът медици, грижещ се за Наталия, взема безпрецедентно и рисковано решение - да спре започналата родова дейност и да направи всичко възможно за удължаване на бременността. Това буквално е крачка в неизвестното, тъй като подобни случаи в руската практика не са регистрирани, а световната медицина описва единични.Следващите 40 дни се превръщат във време на напрегната борба, в която на карта е заложен животът. Наталия е настанена в болница под денонощно наблюдение. Лекарите провеждат изключително сложна терапия, за да овладеят нови контракции и да предотвратят развитието на възможни инфекции, които биха могли да убият останалото дете. Ситуацията е усложнена и от още един фактор - жената има травма на матката след предишно цезарово сечение, което прави износването още по-крехко и опасно."Беше много страшно. Не знаех какво точно ме очаква след всяка една изминала минута, не можех по никакъв начин да повлияя на ситуацията. Нямам думи, с които да предам емоциите, които изпитвах“, спомня си днес Наталия.Всеки изминал ден обаче, в който бебето прекарва в майчината утробата, увеличава шансовете му за оцеляване без тежки усложнения – макар едва с 3 до 4%. Лекари, неонатолози и реаниматори дежурят денонощно край леглото на пациентката.В 30-тата седмица от бременността, след цели невероятни шест седмици на очакване, Наталия ражда дъщеря чрез цезарово сечение. Момиченцето, наречено Мария, се появява на бял свят с тегло 1250 грама, два пъти повече от онзи съдбовен ден.Състоянието ѝ е оценено като стабилно и задоволително, въпреки че не е може да диша самостоятелно. В продължение на 16 дни бебето остава в реанимация. След дълъг период на наблюдение и грижи, в крайна сметка малката героиня и нейната майка се прибират у дома, пише ladyzone.Подобно дълго отложено родоразрешение е рядкост в световната практика. А подобни истории, при които интервалът между смъртта на единия плод и раждането на другия надхвърля месец, могат да се преброят на пръстите на едната ръка. Лекарите нарекоха резултата уникален подвиг, а самата история се превърна в пример за това, на какво е способна съвременната медицина.