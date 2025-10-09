Новини
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
Автор: Екип Ruse24.bg 21:26Коментари (0)64
©
Дизайнерката Жени Живкова е с коренно променен външен вид. 59-годишната внучка на Тодор Живков изглежда сякаш е върнала часовника с поне десетина години назад - кожата й е свежа, чертите й са по-меки, а излъчването й е значително подмладено. 

В светските среди се говори, че промяната не е случайна. Според близки до дизайнерката тя е започнала да посещава една от най-известните клиники за естетична дерматология в София. Там е поверила лицето си на водещо име в бранша - дерматолог, който работи с най-новите методи за подмладяване и с апаратура от последно поколение. Именно в тази клиника редица популярни лица от шоубизнеса и политиката се подлагат на процедури, които гарантират бързи и впечатляващи резултати.

Наследницата на Тато е премоделирала лицето си чрез филъри в устните и скулите, сложила е ботокс и си е поставила и мезоконци, които сериозно са опънали овала на лицето и, издават хора от обкръжението и. Също така й е назначен план от терапии за кожата, които да стимулират колагена в нея. Живкова ползва и козметика, специално доставяна от чужбина — кремове и серуми, които не се продават в обикновените магазини.

Подобни процедури не са табу у нас, особено сред популярните личности, някои от които по примера на холивудските звезди прибягват и до услугите на пластични хирурзи. Лазерни терапии, инжекционни методи за освежаване на кожата и специализирана козметика са все по-предпочитан начин да се задържи младежкото излъчване. А Жени Живкова очевидно не прави изключение, пише "Ретро“.

Преди месеци Жени преживя лична трагедия — внезапно почина брат й Тодор Славков. Той сложи край на живота си на 21 юли, когато се навършваха и 44 години от мистериозната смърт на тяхната майка Людмила.

Загубата се отрази тежко на семейството, а Живкова отмени сватбата на дъщеря си, която бе планирана за септември.

През пролетта пък гръмна новината, че дизайнерката се развежда със съпруга си  - бизнесмена Андрей Стефанов. Според близки на Жени тъкмо кризата в личния й живот я е подтикнала да промени визията си и да освежи лицето си, за да възвърне самочувствието си.






