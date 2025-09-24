Женствена, шик и толкова стилна: Визията на Мелания Тръмп, която поне за миг привлече вниманието на всички

© Американският президент може и да е бил главната "звезда“ на Общото събрание на ООН, но първата му дама успя да му открадне шоуто, поне за миг.



Доналд Тръмп произнесе пламенна реч в централата на ООН в Ню Йорк, където пристигна в компанията на съпругата си Мелания Тръмп. Президентът и първата дама на Америка, както направиха след кацането си в Англия миналата седмица, пристигнаха хванати за ръце. Мелания обаче привлече вниманието на всички още с появата си в сградата на ООН.



Под впечатляващото яке, което подчертаваше раменете ѝ, тя носеше риза в карамелен цвят, а всичко това допълни с бели обувки на висок ток с тънки токчета.



В кулоарите на годишното Общо събрание на ООН Мелания стартира инициативата "Да култивираме бъдещето заедно“, която има за цел да подобри благосъстоянието на децата чрез насърчаване на образованието, иновациите и технологиите, предаде espreso.co.