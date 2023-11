Жителите на селото от "Ваканцията" и "Бриджит Джоунс" пропищяха от туристи

© Уморените местни жители, които живеят в селото, станало известно от филмите "Ваканицията" и "Бриджит Джоунс", сега планират да таксуват туристите за паркиране и използване на обществени тоалетни.



Хората от живописното село Шер в графство Съри, Великобритания, се страхуват от празничния сезон всяка година. Те твърдят, че са принудени да останат в домовете си, неспособни да се насладят на спокойния си нормален живот и Коледа, тъй като тяхната главна улица е пълна с киномани всяка зима.



Напрежението между собствениците на жилища и посетителите е нараснало толкова много, че членовете на енорийския съвет планират да въведат такси за паркиране, пише The Sun. Местните се надяват, че това ще успее да възпре хората от посещения и да ограничи броя на паркираните автомобили в селото.



Джим Уорсфолд живее в китното селце от 30 години и си спомня кога екипите са били в района, за да заснемат "Ваканцията". "Паркирането стана много по-трудно през годините и винаги е трудно да се намери място в центъра", казва той и добавя, че идват посетители от "цял свят", дори от далечна Австралия.



Друг жител, който е там повече от 18 години и не пожела да бъде назован, признава: "Сега вече положението стана толкова зле, че искаме да се преместим, което е толкова жалко, тъй като е красиво село, с много прекрасни места за разходка из него, но нашествието ни идва прекалено".



Те се оплакаха, че техният район се е превърнал в "капан за туристи" и твърдят, че преди броени дни пожарна кола дори е била блокирана за кратко, тъй като превозни средства са блокирали и двете страни на тясна уличка.



Типично английското село е на близко разстояние с кола от Лондон и тези, които искат да избягат за ден от мегаполиса, могат да стигнат до него за по-малко от час и половина. Тъй като живописното местоположение в провинцията е само на един хвърлей разстояние от оживената столица, жилищата се изкупуват и се превръщат в Airbnbs и ваканционни имоти под наем.



Енорийският съвет на Шер също иска да започне да таксува посетителите, които използват обществени тоалетни в опит да ограничи броя им. Съветът е в процес на произнасяне с попечителите на "Shere Recreation Ground Trustees", които притежават паркинга в селото и се очаква решението да бъде взето по-късно днес или до края на тази седмица.



Д-р Линет Нусбакер, която живее в Шер от 12 години, каза преди това пред The Sun: "Паркингите са напълно пълни и хората, които всъщност живеят тук, трябва да седят и да чакат на опашки, за да намерят място". "Решихме да създадем собствен частен паркинг, но през уикендите той е "мистериозно" отключен и пълен с други коли", обяснява тя.



Части от хитовата поредица "Бриджит Джоунс", също включват кадри от емблематичното място в провинцията. Там е била заснета сватбена сцена пред една от църквите в селото в живописна зимна церемония, пълна със сняг.



Филмът на Нанси Майерс от 2006 г. "Ваканцията" пък, се възприема като коледна класика и е обичан от много хора по света. Сюжетът на филма разказва как американка на име Аманда (изиграна от Камерън Диас) и англичанка на име Айрис (Кейт Уинслет) си разменят домовете, за да могат всяка да преживее ново място. Романтичната комедия показва как героят на Камерън Диас пристига в Съри и се влюбва в мъж на име Греъм (Джуд Лоу). Докато Ирис се влюбва до уши в Майлс в Калифорния, в която се превъплъщава актьора Джак Блек.



Феновете на филма могат да се насладят на халба в кръчмата "The White Horse "в Шер, където героите на Джуд Лоу и Камерън Диас отиват на среща. В селото са заснети много продукции, включително филма "Bullseye", в който участват Майкъл Кейн и сър Роджър Мур.



Големи имена като Ринго Стар, Джордж Клуни, сър Клиф Ричард и Даниел Крейг също са посетили живописното място в провинцията във времето. Други продукции, които са използвали за снмки село Шер, включват: "Четири сватби и едно погребение", "Датата на сватбата", "Мумията" и "Защо не попитаха Еванс?".