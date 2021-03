Животни, пирамиди и богове - какви са тайните на слот игрите

© Слот игрите са задължителен елемент от всяко казино, независимо дали то е онлайн или наземно. Причината този тип игри да бъде толкова популярен и харесван се крие най-вече във факта, че при тях има много и различни начини за печалба, а в същото време са изключително лесни за игра и не се изисква някакво сериозно задълбочаване в учене на правила и прилагане на специфични стратегии.



Все пак, важно е да обърнете внимание на няколко основни компонента. Например, всяка игра си има определен процент възвръщаемост, което означава каква част от вложените в играта пари се връщат под формата на печалби. Разбира се, по-големият процент, е изборът за предпочитане, но все пак, отново всичко опира до късмета. При някои игри се наблюдават чести печалби с ниски стойности, а при други ще трябва да сте по-търпеливи при достигането на награди, но пък те могат да бъдат по-значими. Това се определя от волатилността на конкретното предложение.



В същината на слот игрите обаче стоят печелившите линии, като това е въображаемия път, по който трябва да бъдат подредени символите, за да ви донесат печалба. Броят на печелившите линии може да бъде различен за отделните игри, като съществуват както такива с една печеливша линия, така и със сто и дори повече. Двете крайности си имат плюсове и минуси, така че мнозина предпочитат златната среда, за която обикновено се смятат казино игри 20 линии, макар че повечето предложения предлагат възможност сами да изберете с какъв брой линии да играете и съответно той да бъде променян в движение.



Едни от най-популярните заглавия при игрите с 20 печеливши линии са 20 Super Hot и 20 Dazzling Hot, като при тях главните герои са плодовете. Из секторите се въртят различни апетитни плодчета, като при всеки три или повече от един и същи вид в печеливша линия ще ви донесат и печалба. Най-доходоносният символ е гроздето, така че независимо дали обичате или не, това е плодът към който най-много трябва да се стремите. Разбира се, ако съберете повече портокали, лимони, череши, дини или сливи също може да останете доволен от постъпилите приходи. За да бъде още по-интересна играта пък, има и допълнителни специални символи - късметлийска седмица и звезда, която играе ролята на така наречения скатер, което означава, че ако се паднат три или повече звезди, със сигурност ще имате печалба, независимо откъде преминават печелившите линии.



Освен плодовете, друга често застъпвана тема в слот игрите са древните цивилизации и митологии. Например, сред любимите предложения са игрите, посветени на Древен Египет, като например Treasures of Egypt. В нея е обърнато голямо внимание на детайлите, като освен символи с саркофази, свитъци и древноегипетски пособия, играта включва мистична мелодия, а завъртането на риловете е съпроводено с звук от отваряне на каменна порта в пирамидата. Наоколо пък лазят скарабеи и се сипе пясък от тавана.



Ако пък искате да има по-чести печалби, макар и в повечето случаи те да са минимални, то добро предложение е Rise of Olympus, където ви очакват древногръцки богове. Age of Troy пък ще ви накара да заобичате хубавата Елена. Тук появата на троянски кон на екрана няма да бъде вирус, а уайлд символ, които ще увеличи печалбите ви.