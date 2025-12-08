Журналист: Удари ме синдромът на празното гнездо
©
"Синът ми завърши училище и се изнесе. Аз не знаех, че синдромът на празното гнездо удря така. До онзи ден си правил неща в рутината ти, за да служиш, да помагаш и да се грижиш. В един момент - ги няма. Забравил си малко за себе си. При мен всичко се натрупа и започна да има физически проявления - неврологични - влошен сън, високо кръвно налягане, тревожност. Трябваше да ударя дъното и да падна, за да започна да се интересувам от мен самия", призна Драго Симеонов.
"Физическото действие е доста важно. Сега вися по лостове като маймунче. Свалих 7 килограма, не че бях дебел преди. Лека-полека почва да става, като всяко оздравяване", разкри още радиоводещият.
За да преодолее трудоностите по-лесно до него е половинката му София Маринкова.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
22:56 / 06.12.2025
Вдовицата на Антон Дончев: Посегнаха на "Време разделно"
21:39 / 06.12.2025
Скандално порно е разделило Виктор и Дениз
11:56 / 06.12.2025
Мирослав спечели "Игри на волята" и грабна чек за 100 000 лева
08:53 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:50 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.