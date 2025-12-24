Слави Трифонов "Седем-осми":
"Тръгвам си от "Студио Хъ“ на телевизия "Седем-осми“ и си тръгвам от илюзията, че на този етап в България може да има свобода на словото. Не става въпрос за цензура, а за невъзможност да се работи с хора, за които политиката се оказа параван за лични интереси.
Огорчена съм от Тошко Йорданов и от опита му през последната седмица да налага правила, които не мога да приема на никаква цена. Мъчно ми е за публиката на предаването. Всички, които отделяха от времето си, за да гледат всяка вечер темите и гостите в "Студио Хъ“, ме насърчаваха и ми даваха сила.
Разбира се и вяра, че за истината си струва всичко. Благодарна съм, че през тези три години срещнах много интересни и интелигентни хора. Гостите ми позволиха да науча много и най-важното, че достойнството е най-ценния капитал, който човек носи. Благодаря Ви с цялото си сърце! Но най-вече искам да благодаря на хората, които работеха и продължават да работят в телевизията.
Истински съм впечатлена от професионализма на всички, като започна от операторите, режисьорите, монтажистите, гримьорите, продуцентите и стигна до дамата, която се грижеше да ни е чисто и подредено. Няма да Ви лъжа – много, много ще ми липсвате. Искрено благодаря на Евгени Димитров-Маестрото. Как ми се иска да има повече хора като всички тях!"
Катя Илиева, която е сред най-добрите криминални репортери у нас, беше главен редактор на "Фрог нюз". Изданието я уволни преди три години, когато тя отиде на събитие на "Има такъв народ", но неочаквано се оказа в ролята на водеща на събитието. Веднага телевизията на Слави й предложи да стане водеща на "Студио Хъ".
Журналистка напусна телевизията на Слави Трифонов: Огорчена съм от Тошко Йорданов
© Фейсбук
Още по темата
/
Момиченце е!
17.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дядо Коледа потегли на своето пътешествие
20:59 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката , никой не излезе...
19:33 / 23.12.2025
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си на...
10:21 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.