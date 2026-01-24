Журналистът Марина Стоименова е известна в медийните среди с работата си, но по-вълнуващата част от живота й е семейството. Синът й Антоан вече е на 1,8 години, но няма ден, в който да не изумява родителите си.Не като журналист, а като горда майка Марина сподели:Няма по-интересен процес за наблюдение от развитието на детския мозък. Абсолютно необятна вселена. Най-бързите ученици и най-добрите учители.Двуезично дете в четириезична среда.Антоан е на година и осем месеца. Бях подготвена психически, че ще проговори много по-късно от останалите деца, такова беше “правилото" за многоезичните деца. Не просто, че проговори по-рано, ами и онзи ден спорих с една майка, че не “било възможно дете на година и половина с думи да ми обяснява и разказва". “Hold my beer", казва Антоан на два езика (вероятно може и на три, не съм пробвала още).Вярвайте в децата си. Те могат повече от нас.