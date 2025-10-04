ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|"Жътвена луна" ще озари небето на 7 октомври
Очаква се тазгодишното пълнолуние през октомври да бъде най-голямото и най-яркото за годината, тъй като Луната ще бъде в най-близката си точка в орбитата си около Земята. Това е първата суперлуна от ноември 2024 г. насам и ще бъде видима в много райони, ако времето позволява, пише protothema.gr.
Името "Жътварска луна“ произлиза от традицията да се дават имена на пълните луни през годината, обикновено вдъхновени от природата и селскостопанските дейности. Въпреки че октомври е известен като месец на "Ловджийската луна“, тази година това конкретно пълнолуние носи титлата "Жътварска луна“, тъй като изгрява по-близо до есенното равноденствие – период, свързан с прибирането на реколтата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: