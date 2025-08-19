Знаем ли кога правилно да пишем главна буква?

© Правописът е не просто механика, а израз на уважение към езика, към себе си и към тези, които ни четат. Една от най-честите правописни дилеми е свързана с употребата на главната буква — кога се пише и кога не? Много хора, дори и грамотни, се колебаят в редица случаи, а езикът не прощава — особено в официална или делова комуникация.



В следващите редове ще обясним систематично, ясно и с примери кога се използва главна буква и кога не, като ще избягваме шаблонното изброяване и ще се опитаме да навлезем в логиката зад правилата.



Главната буква не е случайна приумица, а знак за значимост, начало, принадлежност или официално отношение. Тя се използва, за да открои дадена дума или израз, да подскаже, че става дума за уникално име, институция, тържествено обръщение или начало на изречение.



В много случаи използването ѝ или липсата ѝ променя смисъла или създава впечатление за неграмотност.



Кога се пише главна буква?



1. В началото на всяко изречение



Това е най-основното и лесно правило. Всеки път, когато започваме ново изречение, използваме главна буква:



Пример:



Времето днес е приятно. Очакват се високи температури.



2. При собствени имена



Собствените имена означават индивидуални обекти: хора, географски обекти, институции, празници и др.



• Лични имена:



Иван, Мария, Георги Димитров



• Имена на държави, народи, езици:



България, българи, български език



Забележка: Името на народа и езика се пише с малка буква (българи, български), но държавата – с главна.



• Градове, села, планини, реки:



София, Варна, Балкана, Дунав, Родопите



• Фирми, марки, институции:



БАН, Министерство на културата, Лидл, Кока-Кола



• Празници и чествания:



Коледа, Великден, Трифон Зарезан, 3 март



3. В началото на пряка реч



Ако в изречението има пряка реч, тя също започва с главна буква:



Пример:



Тя попита: "Къде отивате?“



"Добро утро!“, поздрави продавачката.



4. При официални обръщения и титли (понякога)



Когато се използват в официален, церемониален или тържествен контекст, обръщения и титли може да започват с главна буква:



Ваше Величество, Господин Президент, Уважаеми Дами и Господа







Но: проф. д-р Иван Иванов – тук не са официални обръщения, а съставна част.



5. При религиозни текстове и понятия



При препратка към божествени фигури, особено в религиозен контекст:



Бог, Господ, Аллах, Светият Дух, Син Божий



Но: древните богове – тук не се касае за конкретно божество, а за общо понятие.



6. Заглавия на произведения и документи



В българския език само първата дума в заглавие се пише с главна буква, освен ако има собствени имена или абревиатури вътре:



Пример:



"Под игото“, "На изток от рая“, "Война и мир“



Кога не се пише главна буква?



1. При нарицателни имена



Нарицателните съществителни обозначават общи понятия и винаги се пишат с малка буква, освен ако не са в началото на изречение.







• куче, дърво, стол, жена, книга, език



2. Имена на дни, месеци и сезони



За разлика от някои други езици (като английски или немски), в българския език дните от седмицата и месеците се пишат с малка буква:



• понеделник, юни, есен, зима



3. При прилагателни, образувани от собствени имена



Когато от собствено име се образува прилагателно, то се пише с малка буква, освен в състава на официални названия:



• български език, шекспирови сонети, платонови идеи



Но: Национален музей "Васил Левски“ – тук "Васил Левски“ си остава собствено име.



4. Обикновени титли и звания



Ако титлите не се използват в официален контекст, те се пишат с малка буква:



• президентът, министърът, директорът, доктор Иванов







5. При съставни имена — само първата дума



В дълги официални наименования и заглавия само първата дума започва с главна, освен ако няма собствени имена вътре:



• Министерство на образованието и науката, Обединени нации, Европейски съюз



Но: Кметство "Иван Вазов"



Как да не бъркаме? Практични съвети



1. Помислете дали думата обозначава нещо конкретно и уникално (име), или нещо общо.



Ако е уникално – главна буква. Ако не – малка.



2. Запитайте се: Може ли думата да бъде заменена с "той“, "тя“, "то“ и да остане уникална?



Пример: "България е красива. Тя има богата история.“ – ⇒ главна буква.



3. Избягвайте да пишете "по интуиция“. Винаги проверявайте в официален правописен речник (на БАН).



4. Пишете, редактирайте, преглеждайте. Повторението създава навик.



Употребата на главна буква в българския език не е въпрос само на интуиция или художествена воля — тя се подчинява на ясни правила. С всяко вярно поставено "Г“ в "Господин“, всяка правилно написана дума, ние показваме култура, уважение и самодисциплина.







Грамотността не се състои само в това да не допускаме грешки — тя е и умението да изразяваме мислите си ясно, точно и уважително към езика, който ни обединява. А главната буква, колкото и малка да е, има голяма сила в това изразяване.