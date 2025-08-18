ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Знаете ли, че има лесен начин да проверим дали мазнината е достигнала точната температура за пържене?
За щастие, има лесен начин да проверим дали мазнината е достигнала точната температура за пържене дори и без да разполагаме с кухненски термометър. Нужно е просто да пуснем малко галета или брашно в тигана. Реакцията, която търсим, е леко бълбукане - тогава знаем, че мазнината е готова за пържене.
В случай че се е нагорещила прекалено, панировката ще започне да бълбука агресивно и бързо ще изгори. А ако пък мазнината все още не е достигнала нужната температура, панировката просто ще плува в олиото или ще потъне на дъното.
Този метод работи добре в домашни условия и е чудесен трик, с който да се измъкнем от положение, ако в кухнята ни няма термометър. Подобно на начина с галетата или брашното, може да тестваме дали мазнината е достигнала точната температура за пържене също като пуснем малко парче хляб в тигана.
И все пак, термометърът остава най-сигурният вариант за тази цел. Той ни позволява постоянно да следим температурата и да добавим храната си в съда за готвене в точното време.
Добре е да имаме предвид, че идеалната температура за пържене зависи от храната, която приготвяме, но в повечето случаи се целим в диапазон от около 160 до 190 градуса по Целзий, пише Tasting Table, цитиран от lifestyle.bg. За храни, които се нуждаят от повече време за готвене, като пиле например, е добре да започнем от долната граница.
По-ниската температура предполага по-дълго време за готвене, но достатъчно, за да не остане сурово накрая. А в случай че сме решили да правим картофен чипс, по-подходящата температура е в горната граница, т. е. 190 градуса по Целзий, за да се получи хрупкав и с приятен златистокафяв загар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: