Знаете ли откъде идва думата кокпит?
Автор: Цвети Христова 22:24Коментари (0)37
Днес свързваме "кокпита“ със съвременната пилотска кабина – пълна с технологии, дисплеи и бутони. Но произходът на тази дума е доста по-колоритен. Така започва публикацията си професионалият пилот Марио Бакалов.

Ето какво още разказа той във Facebook: "Първоначално "cockpit“ е означавало арена за бой с петли в Англия през 16–17 век – тясно, шумно и напрегнато място. По-късно терминът е пренесен в морската терминология – така са наричали тясното помещение под палубата, където младите офицери или лекарите в бойни условия са работели под напрежение.

С появата на авиацията думата намира нов дом – първите самолети също са имали малки, открити и силно "боеви“ работни места за пилотите. И така – "кокпит“ остава с нас и до днес, макар модерният му вид да няма много общо с арена за бой с петли. 

Идеята за този пост получих от един от Вас – моите последователи. Винаги с интерес чета Вашите коментари и се радвам, когато обменяме знания!".






