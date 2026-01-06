Астролозите са категорични, че в целия зодиак няма такова нещо като лош знак. Всички са имали късмета слънцето, луната и звездите да се подредят по определен начин. Днес обаче ще ви кажем кои са зодиите, които ще се радват на изключителен късмет през 2026, благодарение на планетарното разположение.Но късметът трябва да се цени, а не да се експлоатира - ако не се грижите за себе си и не цените това, което ви е дадено, а просто използвате облагите, защото сте родени на правилната дата, късметът в крайна сметка ще свърши.Везните се управляват от Венера, която се смята за планетата, която най-много гарантира късмета на човек, когато става въпрос за неща като любов и здраве. Везните може да не са особено щастливи, когато става въпрос за материално богатство, но ако имате любов и здраве, сте по-богати от най-големия милиардер. Също така, ако излъчвате любов и здраве, парите имат склонност да намират пътя си в джобовете ви. Тъй като са символизирани от "везни“, Везните често се възприемат като привърженици на справедливостта и равенството. И може би на теория те подкрепят тези неща, но когато става въпрос за късмет, везните са наклонени почти 100% в тяхна полза.Стрелците се управляват от Юпитер, който често се свързва с физическо изцеление, материално богатство и дори чудеса. Това не означава, че Стрелците трябва да преяждат, да пият, да пушат, да употребяват наркотици и да не спортуват, защото си мислят, че звездите ще пренебрегнат тяхната небрежност и ще излекуват самопричинените им болести. Нито пък означава, че независимо колко материално богатство натрупат, те просто трябва да го пропилеят за дребни удоволствия, защото никой няма такъв късмет, а доброжелателните и всезнаещи звезди, които управляват живота ни, не са склонни да раздават толкова много чудеса на онези, които не оценяват колко късмет имат. Това е само да се каже, че що се отнася до здравето и богатството, Стрелците имат малко повече късмет от повечето.Лъвът е огнен знак, управляван от слънцето – това е основният им късмет и е дошъл при раждането. Останалото зависи от тях. Макар че може да не са склонни да се сблъскват с "късмет“ в смисъл, например, да спечелят от лотарията или да открият, че грипът е изчезнал за 48 часа, те са имали късмета да се родят под знак, който им дава огромен хъс, страст, увереност, сила и харизма. Те комбинират тези вродени черти, за да си проправят път към успеха и да противодействат на всякакви удари на лошия късмет с волята и решителността да ги преодолеят.Подобно на Везните, Телецът също се управлява от Венера. Това означава, че те са предразположени да се наслаждават на безкрайните наслади на романтичното блаженство и физическото здраве много повече от всички останали знаци. Везните също са земен знак, което означава, че са рационални и няма да позволят на късмета си да ги главозамае. Както при Везните, те не са непременно късметлии, когато става въпрос за пари. Но когато става въпрос за "здрав, богат и мъдър“, две от три не са лоши. Ако сте здрави и мъдри, има вероятност да можете да разберете как да накарате парите да дойдат при вас.