Зомбори: Хората искат да ме видят и като певец. Така че им го дължа

© Певец обмисля да стане победителят в шоуто "Като две капки вода" Владимир Зомбори.



"Не изключвам да навляза и в музикалните среди. Скоро с екипа ми ще седнем, ще говорим и ще решим какво да правя."



Това сподели часове след триумфа си в "Капките" Зомбори. Актьорът, познат ни най-вече от сериала "Вина", безапелационно спечели 12-ия сезон на имитаторското шоу. За първи път в историята пък предаването бе в "Арена София" пред близо 11-хилядна публика.



"Хората искат да ме видят и като певец. Така че им го дължа", добави още Зомбори.



Във финалната имитация обичаният актьор влезе в образа на легендата Фреди Меркюри и изпълнението на "The Show Must Go On" ("Шоуто трябва да продължи" - б.а.). От вълнение, че пее пред толкова голяма публика, която не спря да скандира името му, щом излезе на сцената, Зомбори се просълзи. Сълзи потекоха и от лицето на половинката му Весела Бабинова, която бе на първия ред и не спираше да стиска палци на своя любимец.



"Нямаше как да не се разчувствам - довери още пред "България Днес" Зомбори. - Силно се надявах да успея да развълнувам публиката. Бях избран да пея последен. Това е сериозна отговорност", каза още големият победител от "Капките".



Освен славата, а може би и нова кариера в друго амплоа Владо спечели и чисто нова кола.



"Бих я подарил на жена ми, но няма книжка. Затова ще си я ползвам аз. Ще имам нужда от колата", добави още Зомбори.



На почетната стълбичка в 12-ия сезон на "Капките" се качиха още Християна Лоизу и Наско от Б.Т.Р.



В края на шоуто пък емоциите надделяха и у водещите - Рачков и Геро. Тандемът бе похвален от главния виновник за съществуването на "Капките" Маги Халваджиян.



"Искам да благодаря на моето семейство, че ме търпи - жена ми и дъщеря ми. Те са в публиката", каза Геро със сълзи в очите.



Колегата му Рачков обяви, че най-близък му е Веселин Маринов.



"Ама наистина. Този път не се шегувам", добави със силна емоция комикът.



И догодина планират шоу в "Арена София"



Още отсега продуцентите на "Капките" планират и финалът на следващия сезон да бъде в "Арена София". За първи път тв шоу у нас се излъчва на живо от зала, която събира близо 11 хил. зрители.



"От 10 години мечтая да напълним "Арена Армеец". Ето че станах продуцент и нещата се получиха", каза Кирил Кирилов-Кико преди началото на шоуто.



На няколко пъти пък продуцентът Маги Халваджиян изтъкна, че "Капките" са истински феномен.



"Залата дори ни е малка", добави арменецът, пише "България Днес".