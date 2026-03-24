Новият трейлър на "Смелата Ваяна" ни връща в магичния свят на тихоокеанските легенди и ни потапя в магията на тази игрална версия. Видеото проследява началото на пътешествието на Ваяна. Сред бурни вълни, древни митове и зрелищни морски приключения тя среща харизматичния полубог Мауи, изигран от Дуейн Джонсън. Трейлърът съчетава впечатляващи визуални ефекти, епични пейзажи и познатата музикална атмосфера на оригинала, загатвайки за мащабно приключение, което ще пренесе зрителите на едно незабравимо пътешествие отвъд хоризонта.
Режисьор на "Смелата Ваяна" е Томас Кейл, а сценарият е дело на Дейна Леду Милър и Джаред Буш. В ролята на смелата Ваяна дебютира Катрин Лагаая, а Дуейн Джонсън се завръща като харизматичния полубог Мауи – персонаж, който той озвучи и в анимационната версия. В актьорския състав участват още Джон Туи като вожда Туи, Франки Адамс като Сина и Рина Оуен като мъдрата баба Тала. Музиката е създадена от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетая Фоаи, които отново пренасят на екрана духа и звученето на оригиналната история.
Поемаме на пътешествие отвъд хоризонта със "Смелата Ваяна" – от 10 юли в кината на 2D, 3D и IMAX, дублиран и субтитриран, FORUM FILM BULGARIA.
