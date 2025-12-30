Зуека отпразнува рожден ден, но доста специален
На него се вижда как, седейки пред коледната елха, бившият водещ на "Господари на ефира“ държи своето куче от породата дакел, като му е подготвил персонален подарък, изразяващ се в кучешка торта със свещичка във формата на числото 4.
Животинката по никакъв начин не успява да сдържи радостта си и очевидно трогната, започва да похапва тортата дори преди още пламъкът да е изгаснал. Това разсмива изключително много любимия актьор на поколения и в крайна сметка той го сваля на земята, за да довърши насладата си от подаръка.
Зузи продължава да твори, макар и този път не пред екрана. Рисува изключително добри, модерни и дори абстрактни картини, които споделя в личния си профил, като последната е озаглавена "Следите остават“ и за момента все още е налична за закупуване.
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Ники Кънчев черпи днес
26.12
