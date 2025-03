© виж галерията Тазгодишното издание на фестивала ANIVENTURE COMIC CON приветства още един звезден гост – Евана Линч (Еvanna Lynch) от епичната филмова поредица "Хари Потър“.



Ирландската актриса, позната с ролята си на Луна Лъвгуд (Luna Lovegood), ще ни омагьоса с присъствието си на 5 юли в Интер Експо Център. Актрисата, превърнала се в любимка на зрителите и читателите, както и част от "голямата седмица“ - седемте главни роли според авторката на поредицата Дж. К. Роулинг, ще има специален панел на събитието.



В рамките на интервюто, което ще се проведе на главната сцена в зала 1, Евана ще разкаже любопитни факти за себе си и ще отговаря на въпроси от феновете в залата. Освен това всички почитатели на Луна, ще имат възможност да се срещнат лично с нея и да получат снимка или автограф, след закупен билет за Meet&Greet. Цените за срещите са от 80 до 180 лв., а билетите са в продажба в мрежата на Ивентим и сайта на Аniventure Comic Con.



Кариерата на Линч започва през 2007 г., когато е избрана за ролята на Luna между 15 хиляди други кандидати. Тази роля преобръща живота на младата ирландка, която е заклет фен на "Хари Потър“. Участието ѝ в "Хари Потър и Орденът на феникса“, "Хари Потър и Нечистокръвния принц“, както и първа и втора част на "Хари Потър и Даровете на смъртта“, превръщат героинята на Евана в една от най-обичаните в легендарната история.



За ролята си във филмите по романите на Дж. К. Роулинг Линч има множество номинации за най-добра поддържаща женска роля. Aктрисата е позната и с главна женска роля във филма “My name is Emily", за която през 2016 г. печели Acting наградата на Newport Beach Film Festival. За същата роля тя е отличена с наградата за най-добра актриса от Victoria TX Indie Film Fest. Наред с работата си в киното, Evanna има и активно присъствие на театралната сцена в Обединеното Кралство.



Наред с невероятната компания на Евана Линч и Антъни Даниелс (C-3P0, STAR WARS), сред специалните гости на фестивала ще се присъедини и Trine.k.n - професионален косплей артист и създател на реквизит. Trine пристига от Дания, за да се в включи в най-очаквания и голям косплей конкурс, който се провежда всяка година в рамките на Aniventure Comic Con. Тя се занимава с косплей от 2016 г., като е била съдия, участник и победител в множество косплей състезания.



Печели първо място в соловата категория на ICL 2024 (International Cosplay League) в Испания, а година по-рано завоюва голямата награда на TOC (Tournament of Champions) 2023 в Австрия. Trine е била специален гост и съдия на събития като FantasyBasel, JapanWeekend, MCM Birmingham, Comic Con Astana и др. Работила е с Bethesda, Bandai Namco и Hoyoverse. Страстта на Trine k.n e създаването на костюми от видеоигри, филми и телевизионни сериали на средновековна тематика, но винаги е ентусиазирана да изпробва нови техники и материали, както и да предизвиква себе си с нови проекти, тъй като любимата ѝ част от косплея е самият творчески процес.



За всички фенове на косплей културата Aniventure Comic Con 2025 има още една изненадата - събитието става домакин на една от най-елитните и желани квалификации в цял свят WCS (World Cosplay Summit). Тазгодишният конкурс ще излъчи двама победители, които ще представят страната ни в Нагоя, Япония.



Българските претенденти ще се състезават на една от най-големите сцени за косплей в света, заедно с още 43 държави, като в продължение на 1 седмица те ще се включат в различни дейности като фотосесии, парад по улиците на града, работилници, срещи със специални високопоставени хора от бранша и други участници в събитието. Това е една уникална възможност, с която още веднъж доказваме, че страната ни е сред най-добрите в света, пише Ladyzone.