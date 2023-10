© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с една певица, която е родена на 3 октомври 1969 година във Фулъртън, щата Калифорния. Тя също така е текстописец, модна дизайнерка и актриса. Известна е като съоснователка и вокалистка на ска групата No Doubt. Познахте ли я? Става въпрос за Гуен Стефани. Тя е кръстена на стюардесата Гуен от романа "Летище“ на Артър Хейли.



От 2004 г. започва паралелната с No Doubt нейна самостоятелна музикална кариера. Певицата печели три награди "Грами". Като соло артист тя получава различни отличия, включително американски музикални награди, световни музикални награди и две Billboard Music Awards. Класирана е като 54-ата най-успешна изпълнителка и 37-ата най-успешна изпълнителка на десетилетието 2000 – 2009 г. Участва няколко сезона в журито на The Voice. Гуен Стефани е "Кралица на попа“ в очите на голяма част от експертите в музикалния свят.



Между 2002 и 2015 г. е омъжена за британския музикант Гавин Росдейл. Двамата имат три деца, като и тримата са момчета. От 2016 г. е във връзка с Блейк Шелтън. Те се сгодяват на 27 октомври 2020 г., а на 3 юли 2021 г. се женят в ранчото на Шелтън в Оклахома.



Баща й се казва Денис и е наполовина италианец. Майка й е счетоводител, преди да се превърне в домакиня. Ерик – по-малкият брат на Гуен, е клавирист на No Doubt до момента, в който напуска групата, за да се посвети на анимирането на "Семейство Симпсън“.



Стефани създава сама повечето от дрехите за сценичните изяви на групата. С помощта на стилиста Андреа Либерман, през 2004 г. Гуен основава модна линия, наречена L.A.M.B. По нейните облекла се запалват звезди като Тери Хатчър, Никола Кидман и самата Гуен. Следват кукли, аромат, очила и какво ли още не. Стефани е позната дори и като лице на L'óreal Paris.