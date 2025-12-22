bTV обяви нова промяна
През този период водещи на ротационен принцип ще бъдат утвърдените журналисти на медията Росен Цветков и Гергана Венкова. Те ще се редуват през последните две седмици на календарната 2025 година. Между 22 и 28 декември Росен Цветков ще представя най-интересните теми и новини, а от 29 декември до 2 януари водещ на предаването ще бъде Гергана Венкова, която ще предложи обзор на годината и най-важното за България във връзка с присъединяването към еврозоната.
Екипът на "Тази сутрин“ ще почива единствено на 1 януари и ще се завърне в обичайния си ритъм с нови гости, теми и рубрики на 5 януари.
