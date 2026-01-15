Сподели close
Челен сблъсък между училищен автобус и кола в предградията на Чикаго отне живота на най-малко един човек и откара 11 други, включително няколко ученици, в болница с наранявания. Това съобщиха днес местните власти, предава NBC News..

Шофьорът на леката кола е починал на място, докато сред децата в автобуса няма сериозно ранени, според полицията на Илинойс.

Според съобщението, автобусът е превозвал 10 ученици.