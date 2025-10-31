Turkey Today.
Съдът осъди собственика на хотела Халит Ергул, съпругата му Емине Муртезаоглу Ергул, дъщерите им Елиф Арас и Джейда Хаджибекироглу, както и седем други обвиняеми - Емир Арас, Зеки Йълмаз, Кадир Йоздемир, Ахмет Демир, заместник-кмета на Болу Седат Гюленер, заместник-началника на пожарната Кенан Джошкун и пожарникаря Ирфан Аджар - на утежнени присъди доживотен затвор за смъртта на 34 деца.
Всичките 11 обвиняеми получиха и 44 отделни присъди от по 24 години и 11 месеца за смъртта на останалите 44 жертви. Съдът не намали присъдите им.
Докато се четеше решението, на Емине Муртезаоглу ѝ стана лошо и се наложи да влезе линейка.
Прокурорът поиска от съда да отхвърли исканията за разширяване на разследването.
11 доживотни присъди заради пожара в турски курорт, убил 78 души
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Заподозреният за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина се предаде на полицията
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.