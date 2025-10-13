Новини
11-годишно дете застреля селскостопански работник в Южна Африка
Автор: Росица Чинова 12:47Коментари (0)39
©
Снимката е илюстративна.
11-годишно момче е застреляло по невнимание селскостопански работник, докато се е опитвало да стреля по токачки във ферма в Южна Африка. Това съобщиха от полицията, цитирани от BBC.

По първоначални данни детето "случайно е произвело изстрела" с огнестрелното оръжие, но точните обстоятелства около инцидента все още се разследват.

43-годишният баща на момчето е бил арестуван и се очаква да бъде обвинен в небрежно боравене с оръжие. Двамата трябва да се явят в съда в понеделник.

Полицията съобщава, че е била уведомена за инцидента и при пристигането си на мястото е открила тялото на мъж, лежащ настрани с огнестрелна рана. Според тях жертвата е била на около 30-годишна възраст, а смъртта му е била констатирана на място.

Случаят се е разиграл в събота в района на Табазимби, провинция Лимпопо, и отново повдига въпроси за сигурността при съхранението на огнестрелните оръжия и родителската отговорност в страната. Оръжието е иззето като доказателство. "Този сърцераздирателен инцидент е напомняне, че с оръжията трябва да се борави с изключителна отговорност и те трябва да се съхраняват на сигурно място", заяви началникът на полицията в Лимпопо, Темби Хадебе.

Местни медии съобщават, че трагедията е разтърсила дълбоко земеделската общност в района и е предизвикала силна обществена реакция за рисковете от оръжия в селските домакинства.

По-рано този месец полицията повдигна обвинение в убийство срещу 8-годишно момче, след като то простреля смъртоносно 7-годишния си братовчед с оръжието на баща си в провинция Източен Кейп.

Статистика: