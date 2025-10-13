ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|11-годишно дете застреля селскостопански работник в Южна Африка
По първоначални данни детето "случайно е произвело изстрела" с огнестрелното оръжие, но точните обстоятелства около инцидента все още се разследват.
43-годишният баща на момчето е бил арестуван и се очаква да бъде обвинен в небрежно боравене с оръжие. Двамата трябва да се явят в съда в понеделник.
Полицията съобщава, че е била уведомена за инцидента и при пристигането си на мястото е открила тялото на мъж, лежащ настрани с огнестрелна рана. Според тях жертвата е била на около 30-годишна възраст, а смъртта му е била констатирана на място.
Случаят се е разиграл в събота в района на Табазимби, провинция Лимпопо, и отново повдига въпроси за сигурността при съхранението на огнестрелните оръжия и родителската отговорност в страната. Оръжието е иззето като доказателство. "Този сърцераздирателен инцидент е напомняне, че с оръжията трябва да се борави с изключителна отговорност и те трябва да се съхраняват на сигурно място", заяви началникът на полицията в Лимпопо, Темби Хадебе.
Местни медии съобщават, че трагедията е разтърсила дълбоко земеделската общност в района и е предизвикала силна обществена реакция за рисковете от оръжия в селските домакинства.
По-рано този месец полицията повдигна обвинение в убийство срещу 8-годишно момче, след като то простреля смъртоносно 7-годишния си братовчед с оръжието на баща си в провинция Източен Кейп.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 796
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: