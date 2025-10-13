11-годишно дете застреля селскостопански работник в Южна Африка

© Снимката е илюстративна. 11-годишно момче е застреляло по невнимание селскостопански работник, докато се е опитвало да стреля по токачки във ферма в Южна Африка. Това съобщиха от полицията, цитирани от BBC.



По първоначални данни детето "случайно е произвело изстрела" с огнестрелното оръжие, но точните обстоятелства около инцидента все още се разследват.



43-годишният баща на момчето е бил арестуван и се очаква да бъде обвинен в небрежно боравене с оръжие. Двамата трябва да се явят в съда в понеделник.



Полицията съобщава, че е била уведомена за инцидента и при пристигането си на мястото е открила тялото на мъж, лежащ настрани с огнестрелна рана. Според тях жертвата е била на около 30-годишна възраст, а смъртта му е била констатирана на място.



Случаят се е разиграл в събота в района на Табазимби, провинция Лимпопо, и отново повдига въпроси за сигурността при съхранението на огнестрелните оръжия и родителската отговорност в страната. Оръжието е иззето като доказателство. "Този сърцераздирателен инцидент е напомняне, че с оръжията трябва да се борави с изключителна отговорност и те трябва да се съхраняват на сигурно място", заяви началникът на полицията в Лимпопо, Темби Хадебе.



Местни медии съобщават, че трагедията е разтърсила дълбоко земеделската общност в района и е предизвикала силна обществена реакция за рисковете от оръжия в селските домакинства.



По-рано този месец полицията повдигна обвинение в убийство срещу 8-годишно момче, след като то простреля смъртоносно 7-годишния си братовчед с оръжието на баща си в провинция Източен Кейп.