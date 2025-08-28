ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
Инцидентът се е случил докато българите са се разхождали по улица "Сейнт Ан“ в Дънди, Шотландия в събота вечерта.
Малко по-късно българската двойка е била конфронтирана от 12-годишно шотландско момиче, което ги е заплашило с брадва и нож.
Инцидентът стана популярен в социалните мрежи след като клип от него бе разпространен от английски националисти, които твърдяли, че момичето се е опитвало да се защити от нелегални имигранти, пристигнали с лодки на Острова.
На клипът се вижда как младо момиче държи голям кухненски нож и малка брадва, докато крещи: Шибани нападатели на деца!
Полицията в Шотландия съобщава по-късно, че при пристигането на мястото е задържала момичето, а по-късно и е повдигнала обвинение за притежание на оръжия.
Заради забавената реакция за коментар от страна на местните власти, клипът предизвика масови недоволства на гражданите и обвинения в двоен стандарт срещу ''престъпленията'' на чужденци.
Полицията излезе по-късно с официално изявление в което предупреди обществеността да не споделя "дезинформация“ за инцидента онлайн, след като някои коментатори спекулираха дали двойката на кадрите не са нелегални имигранти.
Главният началник Никола Ръсел заяви в сряда:
"Наясно сме с дезинформация, споделяна в социалните медии във връзка с инцидент, при който българска двойка е била заговорена от младежи в Сейнт Ан Лейн, Дънди, в събота, 23 август 2025 г.
"12-годишно момиче е обвинено в притежание на оръжия. Тя ще бъде предадена на съответните органи и разследването ни продължава.
"Бихме искали да благодарим на местната общност за помощта им в разследването ни и бихме помолили да не споделя дезинформация за този инцидент или да спекулира с обстоятелствата.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 716
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември
11:06 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: