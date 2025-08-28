Новини
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
Автор: Борислава Благоева 22:53
©
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в шотландския град Дънди, предава Daily Record.

Инцидентът се е случил докато българите са се разхождали по улица "Сейнт Ан“ в Дънди, Шотландия в събота вечерта.

Малко по-късно българската двойка е била конфронтирана от 12-годишно шотландско момиче, което ги е заплашило с брадва и нож.

Инцидентът стана популярен в социалните мрежи след като клип от него бе разпространен от английски националисти, които твърдяли, че момичето се е опитвало да се защити от нелегални имигранти, пристигнали с лодки на Острова.  

На клипът се вижда как младо момиче държи голям кухненски нож и малка брадва, докато крещи: Шибани нападатели на деца!  

Полицията в Шотландия съобщава по-късно, че при пристигането на мястото е задържала момичето, а по-късно и е повдигнала обвинение за притежание на оръжия.

Заради забавената реакция за коментар от страна на местните власти, клипът предизвика масови недоволства на гражданите и обвинения в двоен стандарт срещу ''престъпленията'' на чужденци.

Полицията излезе по-късно с официално изявление в което предупреди обществеността да не споделя "дезинформация“ за инцидента онлайн, след като някои коментатори спекулираха дали двойката на кадрите не са нелегални имигранти.

Главният началник Никола Ръсел заяви в сряда:

"Наясно сме с дезинформация, споделяна в социалните медии във връзка с инцидент, при който българска двойка е била заговорена от младежи в Сейнт Ан Лейн, Дънди, в събота, 23 август 2025 г.

"12-годишно момиче е обвинено в притежание на оръжия. Тя ще бъде предадена на съответните органи и разследването ни продължава.

"Бихме искали да благодарим на местната общност за помощта им в разследването ни и бихме помолили да не споделя дезинформация за този инцидент или да спекулира с обстоятелствата.“

