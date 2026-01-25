ndtv.
Метеоролозите прогнозират, че сняг, сняг с дъжд, дъжд и слана ще засегнат 2/3 от източните щати от днес (25 януари) до средата на следващата седмица.
"ФОКУС" припомня, че вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния. "Ще продължим да следим ситуацията и ще поддържаме връзка с (властите във) всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се, стойте на топло“, написа Тръмп в публикация в платформата Truth Social.
Националната метеорологична служба (NHS) предупреди за необичайно обширна и продължителна зимна буря, която ще доведе до обширно и интензивно натрупване на лед в югоизточната част на САЩ, с потенциални "катастрофални последствия“.
Прогнозира се рекордно ниски температури и студени ветрове, които ще достигнат до района на Големите равнини.
Според специализирания уебсайт FlightAware, са отменени повече от 3900 полета, които са планирани за вчера, събота, и още 8800 полета, които са планирани за днес.
Много американски авиокомпании са издали предупреждения, призовавайки пътниците да останат нащрек и да се информират за своите полети.
Проблемите с електроснабдяването се увеличават, като над 130 000 домакинства и предприятия са останали без ток, главно в Тексас и Луизиана, според специализирания уебсайт PowerOutage.com.
"Десетки хиляди хора в засегнатите райони на юга са останали без електричество. Екипи работят за възстановяване на електроснабдяването възможно най-скоро“, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем. По време на пресконференция тя призова американците да вземат предпазни мерки: "Ще стане много, много студено! Призоваваме всички да се снабдят с гориво и храна... и ще преодолеем това“.
