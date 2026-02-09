The Senior.
Това е втората подобна катастрофа в рамките на няколко седмици в Триполи, където много имоти все още се считат за високорискови след силно земетресение в района през февруари 2023 г.
Срутената сграда се е намирала в бедния квартал Баб ат-Табана, където силите за сигурност са пристъпили към спешно евакуиране на наемателите на съседните имоти като превантивна мярка, според ливанската официална информационна агенция ANI.
Вътре в сградата, която е имала две секции, всяка с по шест апартамента, се смята, че е имало около 22 души.
13 души загинаха при срутване на сграда в Ливан
