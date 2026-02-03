Fox 5 New York.
Той съобщи, че по време на студения период 16 нюйоркчани са починали. В 13 от случаите хипотермията се смята за основната причина, а трима са починали от предозиране с наркотици. Никой от загиналите не е бил на улицата по време на смъртта си, добави кметът. Някои от тях са били в контакт със службите за спешна помощ преди инцидента.
Мамдани посочи, че градът е активирал центрове за спешно затопляне и разполага с автопарк от 20 превозни средства, обслужвани от здравни специалисти. "Към тази сутрин сме настанили над 930 души в приюти и убежища. Също така сме транспортирали принудително 18 нюйоркчани, за които беше установено, че представляват опасност за себе си или за другите", каза той.
"Син код" остава в сила, за да се защити населението от екстремен студ.
Какво е "Син код"?
"Син код" е извънредно положение, което се активира от общините, когато прогнозираните температури паднат до 0°C или под нулата.
Той е предназначен да защити уязвими, бездомни лица чрез задействане на информационни дейности, увеличаване на капацитета на подслоните и отваряне на центрове за затопляне.
13 души загинаха вследствие на измръзване в Ню Йорк
