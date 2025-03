"1410: Изстрелват се още F-18, 1538 първите Tomahawks": The Atlantic публикува текстове от чата в Signal

© Списание The Atlantic публикува повече текстове, споделени в групов чат за военни планове. Последното разкритие идва, след като Белият дом се опита да омаловажи изтичането на информация за плановете за нанасяне на удари по бунтовниците хути в Йемен, заявявайки, че не е разкрита никаква класифицирана информация.



Планът е бил споделен в групов чат в приложението за съобщения Signal, в който са участвали висши правителствени служители, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет, както и журналист - главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг.



Той е добавен към груповия чат на 13 март. В крайна сметка ударите са извършени на 15 март.



В последната си статия "Ето плановете за нападение, които съветниците на Тръмп споделиха в чата Signal, The Atlantic заяви, че в деня на нападението "дискусията се е насочила към оперативните въпроси“.



Изданието цитира Хегсет, който е публикувал оперативни подробности за плана, включително пакети с оръжия, цели и време.



Той пише: "1215 часа: F-18 LAUNCH (1-ви пакет от удари)“.



"1345: Trigger Based F-18 1-ви ударен пакет започва (целта на терориста е @ неговото известно местоположение, така че ТРЯБВА ДА БЪДЕ НА ВРЕМЕ - също така, стартират ударни безпилотни самолети (MQ-9s)“.



Следват още текстове на шефа на Пентагона, съобщава списанието: "1410: Изстрелват се още F-18 (2-ри пакет от удари)“.



"1415: Ударни безпилотни самолети са на прицел (ТОВА Е моментът, в който ще паднат първите бомби, в очакване на по-ранни цели)“.



Той също така публикува: "1536 F-18 започва 2-ри удар - също така, изстреляни са първите Tomahawks с морско базиране“. И след това: "Още много неща ще последват (според графика)“.



"В момента сме чисти по отношение на OPSEC“ (оперативна сигурност), добавя той.



"Сбогом на нашите воини.“



В статия, озаглавена "Администрацията на Тръмп случайно ми изпрати текстовете си за военните планове“, списанието преди това публикува други текстове от чата - но реши да не предоставя нова информация, позовавайки се на съображения за национална сигурност.



Но в последната си статия заяви, че е решило да публикува оперативния график след изявленията на администрацията на Тръмп във връзка с изтичането на информация.



Тези изявления, пише списанието, "ни накараха да вярваме, че хората трябва да видят текстовете, за да стигнат до собствени заключения“.



"Няма класифицирана информация"



Хегсет заяви пред репортери, че никой не е изпращал текстови съобщения с военни планове.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изпращането на текстови съобщения за секретни планове е "единствената грешка за два месеца“ и не е проблем. Той посочи, че според него чатът не е съдържал "никаква класифицирана информация“.



Директорът на националното разузнаване Тулси Габард и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф - които също са участвали в чата - свидетелстваха пред сенатската комисия по разузнаването във вторник, че не са били споделяни никакви класифицирани материали.



Скандалът доведе до призиви към Тръмп да уволни началника на отбраната си, както и съветника по националната сигурност Майк Уолц, който е поел пълна отговорност“ за организирането на груповия чат.



Именно Уолц по погрешка е добавил Голдбърг в групата.



"Поемам пълна отговорност, заяви той. "Аз създадох групата.“