Най-малко 15 души загинаха, а други 19 бяха ранени при катастрофа с пътнически автобус на Междуамериканската магистрала в Гватемала. Това съобщи Доброволческата пожарна служба на страната, предава"Според официални данни 15 души са загинали на място в резултат на инцидента на километър 174 от Междуамериканската магистрала, а 19 ранени са откарани в болници“, се казва в изявление на службата, публикувано в Х.Според службата, 10 спасителни екипа в момента работят на мястото на инцидента. Продължават издирвателно-спасителните операции, а ранените се транспортират до болници.Според Ла Хора автобусът е паднал в дере с дълбочина приблизително 75 метра. Инцидентът е станал при лоша видимост, което значително е усложнило спасителната акция.