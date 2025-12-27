15 души загинаха, а 19 бяха ранени след като автобус падна в дере в Гватемала
"Според официални данни 15 души са загинали на място в резултат на инцидента на километър 174 от Междуамериканската магистрала, а 19 ранени са откарани в болници“, се казва в изявление на службата, публикувано в Х.
Според службата, 10 спасителни екипа в момента работят на мястото на инцидента. Продължават издирвателно-спасителните операции, а ранените се транспортират до болници.
Според Ла Хора автобусът е паднал в дере с дълбочина приблизително 75 метра. Инцидентът е станал при лоша видимост, което значително е усложнило спасителната акция.
