Най-малко 15 души загинаха при катастрофата на военен хеликоптер Ми-17 в южната част на Перу, съобщиха Военновъздушните сили на страната, предава"Специални сили, в координация с Националната полиция, успяха да локализират хеликоптера Ми-17, с който вчера следобед беше загубена радиовръзка. Хеликоптерът беше намерен близо до град Чала Виехо, област Чала, провинция Каравели, департамент Арекипа“, се казва в изявлението.Спасители, пристигнали на мястото на инцидента, са потвърдилиа смъртта на четирима членове на екипажа и 11 пътници, включително деца."Самолетът е бил на път за издирвателни и спасителни мисии, както и за оказване на помощ на общности, засегнати от наводнения, речни наводнения и други извънредни ситуации в региона на Арекипа“, се добавя в изявлението.