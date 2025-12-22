Reuters.
Известно е, че АЕЦ "Кашивазаки-Карива“ се намира на около 220 км северозападно от Токио и беше сред 54-те реактора, които бяха спрени, след като земетресението и цунамито през 2011 г. разрушиха АЕЦ "Фукушима-Даичи“, което се превърна в най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.
След това Япония възобнови работата на 14 от 33-те реактора, които останаха в работно състояние, за да се отърве от зависимостта си от вносни изкопаеми горива.
"Кашивазаки-Карива“ ще бъде първата АЕЦ, която се използва от компанията Tokyo Electric Power Co (TEPCO), която управляваше аварийната АЕЦ "Фукушима“.
Журналисти съобщиха, че в понеделник асамблеята на префектура Ниигата гласува доверие на губернатора Хидео Ханазуми, който миналия месец подкрепи възобновяването на работата на централата.
Въпреки че законодателите гласуваха в подкрепа на Ханазуми, сесията на асамблеята разкри различия в обществото по отношение на възобновяването на работата на обекта, въпреки новите работни места и потенциалното намаление на сметките за електроенергия.
15 години след аварията във Фукушима: Япония възобновява работата на най-голямата АЕЦ в света
©
Още от категорията
/
Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: Над 130 хиляди потребители останаха без електричество
21.12
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:56 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:55 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:47 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:36 / 20.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:19 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.