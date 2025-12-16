15-годишен нападна с нож съученици в училище до Москва, едно дете загина
©
Според информация от Telegram канала SHOT, нападението е извършено от 15-годишен деветокласник от същото училище. Мотивите му са неизвестни. Нападателят е бил задържан от пристигналите на място правоохранителни органи, когато тийнейджърът се е затворил в една от стаите, вземайки за заложник един от учениците.
Охранителят е в тежко състояние.
Life, позовавайки се на SHOT, съобщава, че при 15-годишния тийнейджър, нападнал училището в Горки-2, е намерен предмет, приличащ на самоделно взривно устройство.
Тийнейджърът е планирал да извърши терористичен акт и е възможно да е носил това устройство със себе си. В момента сградата на училището се проверява от специалисти за наличие на взривни вещества, за да се изключи опасност за учениците и персонала.
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
15.12
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
23:01 / 15.12.2025
Евгени Кръстев: Никак не е реалистично Украйна да получи членство...
20:06 / 15.12.2025
Москва завежда дело за 230 млрд. долара срещу Euroclear заради ру...
16:42 / 15.12.2025
ЕС наложи санкции срещу 9 лица и компании, свързани със "сенчести...
14:03 / 15.12.2025
Австралийският премиер предлага по-строги закони за оръжията след...
09:23 / 15.12.2025
Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в дома им...
08:51 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.