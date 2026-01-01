15 италианци са в неизвестност след пожара в Швейцария
"Към момента около 12-15 души са намерени в болници, толкова са и изчезналите“, съобщава той в ефира на Rete4. Таяни добавя, че възнамерява лично да замине за Кран-Монтана, за да подкрепи италианците, които се намират там.
В новогодишната нощ около 1.30 часа местно време в бар на популярния швейцарски алпийски курорт Кран-Монтана е избухнал пожар. По данни на полицията на кантон Вале, са загинали "десетки хора“, а още около сто са получили тежки травми.
