2025 година се превръна в петата най-опустошителна от пожари за Гърция
15:47
45 000 хектара земя са изгорели до момента в Гърция. Това прави 2025 година петата най-тежка по отношение не щетите, понесени от огнените стихии. Данните бяха представени от Костас Лагувардос, пише гръцкото издание Ekathimerini

Данните на Европейската информационна система за борба с пожарите показват, че останалите най-тежки години по отношение на борбата с пожарите в Гърция са били: 

- 2007: Изгарят 271 700 хектара

- 2023: Изгарят 174 700 хектара

- 2021: Изгарят 130 700 хектара

- 2012: Изгарят 52 400 хектара

- 2025: Изгарят 45 400 хектара

