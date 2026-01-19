Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Според министерството на вътрешните работи, 21 души са загинали при дерайлирането на влак в Испания, предава Sky News.

От 73-та пътници, които са били откарани в болница, 24 са в тежко състояние, според спешните служби в Андалусия.

Влак, пътуващ от Малага до Мадрид с около 300 пътници, е дерайлирал близо до Кордоба в 19:45 ч. местно време, според железопътния оператор ADIF.

Той се е сблъскал с влак с около 200 пътници, пътуващ от Мадрид до Уелва.