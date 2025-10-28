Amazon се готви да обяви масови съкращения, които ще засегнат до 30 000 служители от корпоративната ѝ структура. Това ще бъдат най-значителните съкращения в историята на компанията, съобщават CNBC и други американски медии.Очаква се служителите да бъдат информирани по имейл още днес сутринта. Гигантът отказва официален коментар по темата, но според източници на Reuters, съкращенията ще обхванат почти всички бизнес звена.Amazon е вторият най-голям частен работодател в САЩ със 1,54 милиона служители по света, като около 350 000 от тях са в корпоративния сегмент, пише money.bg. Ако бъдат потвърдени, новите съкращения ще бъдат най-мащабните в технологичния сектор от 2020 г. насам.От началото на годината над 200 технологични компании са освободили около 98 000 души, сочат данни на Layoffs.fyi. Microsoft вече се е разделила с 15 000 служители, Meta - с още 600 в звеното за изкуствен интелект, а Google и Salesforce също прибегнаха до редукции. Intel е компанията с най-много съкращения през 2025 г. - 22 000 души.Amazon провежда съкращения на етапи от края на 2022 г., като до момента над 27 000 души са били освободени. Сред засегнатите звена са облачните услуги AWS, ритейл бизнесът, комуникационният и хардуерният отдел.Главният изпълнителен директор Анди Джаси води целенасочена стратегия за редуциране на разходите и опростяване на йерархичната структура.Генеративният изкуствен интелект е посочен като основна причина за нуждата от по-малко хора в част от функциите."Очакваме, че в следващите години това ще намали общия ни брой корпоративни служители", казва Джаси в служебна бележка от юни.Подобни мащабни съкращения отразяват не само вътрешните трансформации в Amazon, но и цялостната посока, в която се движи глобалната икономика - автоматизация, рецесионни сигнали, преструктуриране на пазара на труда.