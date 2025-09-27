36 души загинаха по време на политически митинг в Индия

© Най-малко 36 души, сред които и деца, загинаха при блъсканица на политически митинг в индийския щат Тамил Наду, съобщават държавни служители, цитирани от BBC. Съобщава се, че има и повече от 50 ранени.



Десетки хиляди хора са се събрали днес на предизборно събитие за актьора, превърнал се в политик, Виджай в южния квартал Карур.



В онлайн изявление Виджай изрази "най-дълбоките си съболезнования“ на семействата на загиналите и се помоли за "бързо възстановяване“ на тези, които са в болница.



Индийският премиер Нарендра Моди каза, че инцидентът е "нещастен“ и "дълбоко натъжаващ“.