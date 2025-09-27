Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
36 души загинаха по време на политически митинг в Индия
Автор: Елиза Дечева 21:47Коментари (0)58
©
Най-малко 36 души, сред които и деца, загинаха при блъсканица на политически митинг в индийския щат Тамил Наду, съобщават държавни служители, цитирани от BBC. Съобщава се, че има и повече от 50 ранени. 

Десетки хиляди хора са се събрали днес на предизборно събитие за актьора, превърнал се в политик, Виджай в южния квартал Карур. 

В онлайн изявление Виджай изрази "най-дълбоките си съболезнования“ на семействата на загиналите и се помоли за "бързо възстановяване“ на тези, които са в болница.

Индийският премиер Нарендра Моди каза, че инцидентът е "нещастен“ и "дълбоко натъжаващ“.

Още по темата: общо новини по темата: 763
27.09.2025 Аржентнска банда излъчи на живо убийствата на 15-годишно момиче и още две млади жени
27.09.2025 Здравният министър на Румъния иска оставки след смъртта на шест деца, заразени с бактерия 
27.09.2025 Здравният министър на Румъния замина за болницата, където починаха шест
деца
26.09.2025 Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване 
26.09.2025 Буря удари Филипините, има жертви и хиляди евакуирани
25.09.2025 След 20 години неизвестност: Интерпол разкри самоличността на жена, открита мъртва в Испания
предишна страница [ 1/128 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
Панделиева: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат
Панделиева: Деца се превръщат в кибици, които гледат и дори снимат насилие, но не помагат
21:40 / 25.09.2025
Купувач: Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е 200 000
Купувач: Имот, който преди три години струваше 72 000 евро, тази година е 200 000
09:01 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:47 / 25.09.2025
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
За разлика от Натали Трифонова, Мартин Чой пази личния си живот от публичност
За разлика от Натали Трифонова, Мартин Чой пази личния си живот от публичност
15:49 / 25.09.2025
Председателят на Фармацевтичния съюз каза защо цяла община може да остане без лекарства
Председателят на Фармацевтичния съюз каза защо цяла община може да остане без лекарства
20:55 / 25.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: