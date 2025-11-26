South China Morning Post.
Още 29 души са хоспитализирани, като седем от тях са в критично състояние, разкри главният изпълнителен директор Джон Ли на пресконференция рано сутринта в болница "Принцът на Уелс“.
По-рано президентът Си Дзинпин изрази съболезнования на близките на жертвите в изявление късно вечерта, според държавната телевизия CCTV.
Огромни кълба черен дим се издигаха високо в небето над мястото на инцидента в Уанг Фук Корт в сряда, като пламъците бързо са се разпространили в седем от осемте блока в комплекса.
36 загинали и 279 изчезнали в огнения ад в Хонконг
