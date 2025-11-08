Торнадо, придружено от силни ветрове и проливни дъждове, удари южния бразилски щат Парана. Торнадото уби шестима души, съобщи правителството на щата, пише Reuters.
Град Рио Бонито до Игуасу беше най-силно засегнат в края на петък, като агенцията за гражданска защита на щата съобщи, че над половината от градската зона е претърпяла срутвания на покриви, както и множество структурни повреди.
Властите съобщиха, че 437 души са получили медицинска помощ за наранявания, а около 1000 са били евакуирани. Близкият град Гуарапуава също е засегнат.
Според Системата за метеорологичен и екологичен мониторинг на Парана, ветровете на торнадото са достигнали скорост между 180 км/ч (111 мили/ч) и 250 км/ч (155 мили/ч).
Министърът на институционалните отношения Глейзи Хофман заяви, че ще пътува до района в събота заедно с изпълняващия длъжността министър на здравеопазването Адриано Масуда и други федерални служители, за да подкрепи усилията за помощ и възстановяване.
"Ще продължим да помагаме на хората от Парана и да предоставяме цялата необходима помощ“, написа президентът Луис Инасио Лула да Силва в X, изразявайки съболезнования на семействата на жертвите.
6 са жертвите на торнадото, ударило Бразилия
©
Още по темата
/
Тайфунът "Калмаеги" взе близо 200 жертви във Филипините и Виетнам, бурята се насочва към Камбоджа и Лаос
07.11
Над 70 000 души се евакуират, докато тайфунът "Калмаеги" приближава източната част на Филипините
03.11
Още от категорията
/
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
20:44
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:32 / 07.11.2025
Прокуратурата в Истанбул издаде заповед за арест на Нетаняху и др...
21:55 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:12 / 07.11.2025
Молдова също попари "Лукойл"
20:13 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.