Американката Мери-Бет Луис попадна в центъра на необичаен случай. Обвинявана е от прокуратурата за измама, свързана със сурогатно майчинство - докато тя настоява, че е просто една майка с голямо сърце, несправедливо разделена от своите деца.В началото на 2010 г. Мери-Бет и съпругът ѝ Боб Луис привличат общественото внимание, след като се ражда осмото им дете.Мери-Бет твърди, че не е планирала да има толкова деца. Но въпреки това семейството ѝ продължава да се разраства – за да се стигне до тежките обвинения, с които сега се сблъсква в последните две години във връзка с близнаците, които тя сама нарича "своето 14-о и 15-о дете“.Децата са родени чрез донорски ембриони и сурогатна майка.Всъщност 68-годишната Мери-Бет, която е медицинска сестра и съпругът ѝ, пенсиониран пилот, използвали ин витро оплождане и донорски яйцеклетки и сперма за всяко от децата си след първите пет. След раждането на осмото си дете през 2010 г., Мери-Бет посреща две двойки близнаци - през 2012 г. и 2016 г. На 62 години ражда 13-ото си дете."Децата ми бяха моята любов, моите благословии“, казва тя пред Times.Последната бременност е единствената, осъществена чрез сурогатна майка и донорски ембриони. И именно тя води до проблеми – защото се твърди, че Мери-Бет е измамила клиниката и дори собствения си съпруг.Жената е фалшифицирала подписа на Боб в договора за сурогатство - явно нарушение на закона, който изисква съгласието и на двамата родители. Причината е, че той е заявил, че не желае повече от 13 деца.Дълго време Мери-Бет крие бременността от съпруга си. Но след като Боб случайно разбира, следват две години на скъпи и емоционално изтощителни производства в семейния и наказателния съд.През 2023 г. е медицинската сестра е обвинена във фалшификация и лъжесвидетелстване. В резултат на това близнаците са отнети от нея и днес живеят при приемни родители.Мери-Бет обаче не спира да се бори за децата си – сега вече с подкрепата на съпруга си и сурогатната майка. Както и на собствените си деца. "Тя не е перфектна, но никой от нас не е“, казва една от дъщерите ѝ. "Наистина е прекрасна майка и човек.Мери-Бет разказва надълго пред Times за желанието си да бъде майка и за това как смята, че е несправедливо обвинявана от системата. "Ужасно е това, което направиха на мен, на Боб и на децата ни“.Делото за попечителство продължава и до днес. А адвокати от всички страни са изненадани от необичайния случай. Макар всички да са единодушни за едно - че не бива да има престъпления, свързани със създаването на живот, пише Ladyzone.