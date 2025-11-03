Сподели close
В Бишкек в петък в частно училище "Сейтек СТЕМ“ е имало случай на масово хранително отравяне сред учениците и учителите.

Според Центъра за държавен санитарно-епидемиологичен надзор общо са пострадали 84 души, от които четирима са учители, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Към Републиканската клинична инфекциозна болница за медицинска помощ в петък и през почивните дни са се обърнали 79 души, като са им направени изследвания.

5 души са потърсили помощ в частни медицински центрове.

Към момента 10 деца и двама възрастни остават хоспитализирани, а на останалите е оказана амбулаторна помощ. Предварителната диагноза е бактериологично отравяне.

Проверка е показала, че причината е консумацията на дюнери, сервирани за обяд на 31 октомври в училищния стол.

Първите симптоми са били гадене, диария, болки в корема и слабост, които са се проявили сред учащите няколко часа след приема на храната.

На директора са съставени административни протоколи и той е глобен с общо 28 хил. сома (прибл. 540 лв.).

Дейността на училищния стол е временно преустановена до получаване на резултатите от лабораторните изследвания.

В момента разследването продължава.