AEOI: Израел и САЩ нанесоха трети удар по иранската атомна електроцентрала ''Бушер''
Според предварителните данни, централата не е повредена.
''Снаряд е паднал на територията на централата, но не са съобщени жертви, материални щети или технически повреди в резултат на ракетния удар'', се казва в прессъобщение на агенцията, публикувано на нейната страница в X.
AEOI подчертава, че ''атаките срещу мирни ядрени инфраструктурни съоръжения нарушават всички норми на международното право и заплашват сигурността на целия регион''.
Първият удар в непосредствена близост до енергоблок на иранската атомна електроцентрала в Бушер стана вечерта на 17 март. Централата е атакувана втори път на 24 март.
Иран е уведомил МААЕ за инцидента, а нейният ръководител Рафаел Гроси призова за максимална сдържаност по време на конфликта, за да се предотврати рискът от ядрена авария.
