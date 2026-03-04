Турция обяви в сряда (4 март), че въздушните и ракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са пресекли иранска балистична ракета, която е била засечена да се движи към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е пресекла въздушното пространство на Ирак и Сирия. Турски официални лица посочват, че Турция "не е била цел“ на удара, съобщава AFP.
"Смятаме, че тя е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си“, заявява официалното лице, което е пожелало да остане анонимно.
"Балистичното оръжие, изстреляно от Иран, което беше засечено да се движи към турското въздушно пространство след като премина през въздушното пространство на Ирак и Сирия, беше навременно атакувано и неутрализирано от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се посочва в изявление на министерството от сряда.
Отломки са паднаха в район Дортьол в провинция Хатай, след като заплахата е унищожена във въздуха.
Потвърдено е, че отломките принадлежат на противовъздушния прехващач, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава за жертви или ранени.
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударът е бил насочен към Кипър
©
Още по темата
/
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:25
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
13:47
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
13:03
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
11:22
Костадин Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен
10:30
Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
10:29
Още от категорията
/
"Третата световна война почти започна": Медведев заяви, че САЩ се държат като "свине, които са лишени от коритото си"
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.