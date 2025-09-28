Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Абрамович е добавен към базата данни на "Миротворец"
Автор: Борислава Благоева 11:50Коментари (0)51
©
Руският бизнесмен Роман Абрамович е добавен към украинския уебсайт "Миротворец“ през 2022 г., съобщи РИА Новости.

Уебсайтът посочва подкрепата за руската армия, лобиране за интересите на руското правителство и доставки на оръжие като причини за включването му.

Малко преди това 11-годишно дете и двама 17-годишни тийнейджъри от Русия бяха добавени към базата данни на "Миротворец“. Непълнолетните бяха добавени за нарушаване на държавната граница на Украйна.

"Миротворец“ е известен със своите публикации, които разкриват лична информация на журналисти, членове на полиция от самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики и други граждани, които уебсайтът етикетира като "предатели на родината“, пише информационната агенция.

През пролетта на 2016 г. "Миротворец“ публикува списъци с журналисти, включително чуждестранни, акредитирани в т. нар. ДНР и ЛНР, заедно с тяхната информация за контакт, което доведе до заплахи срещу някои от тях. Дуня Миятович, тогавашният представител на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите, определи тази публикация като "тревожна стъпка, която би могла допълнително да застраши безопасността на журналистите“.

Фигурната кънкьорка Загитова преди това беше добавена към базата данни на "Миротворец“.

Още по темата: общо новини по темата: 3570
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/595 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:48 / 26.09.2025
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
Стана ясно каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско
17:48 / 26.09.2025
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:26 / 26.09.2025
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:15 / 26.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Пожари 2025
Войната в Украйна
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: