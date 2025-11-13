The Associated Press.
Насоките, разпратени до посолствата и консулствата на САЩ по света, изискват щателната проверка на кандидатите за визи, за да се гарантира, че няма да се нуждаят от обществени помощи. Според експерти това може допълнително да ограничи достъпа до страната, особено за възрастни хора и хора с ниски доходи. Директивата разширява понятието "публична отговорност" в имиграционното законодателство - критерия, по който на чужденците могат да им бъдат отказани визите, ако вероятно ще разчитат на ресурсите на американското правителство.
Служителите на посолствата трябва да поставят оценка на здравословното състояние, възрастта, семейното положение, финансите, образованието и уменията на кандидатите, както и миналото им използване на помощни програми. Сред състоянията, които могат да доведат до отказ, са хронични заболявания, сърдечно-съдови и метаболитни проблеми, депресия, тревожност и други психични заболявания, които могат да изискват скъпи грижи.
"Новите насоки дават на служителите разрешение да използват 'съвкупността от обстоятелствата' като меч, а не като щит", коментира адвокатът по имиграционните въпроси Стивън Хелър, предупреждавайки, че подходът може да се използва за отказ на визи дори на кандидати, които отговарят на изискванията. Говорителят на Държавния отдел Томи Пигот заяви, че мерките целят "защитата на американския данъкоплатец" и гарантирането на устойчивостта на имиграционната система.
